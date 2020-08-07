美國上周失業金首次請領人數顯著下滑，顯示就業市場出現改善，加上市場期待新一輪經濟刺激方案，激勵美股延續漲勢。但台股小幅開高後，追價力道不足，電子股普遍回檔，大盤出現漲多拉回修正，終場指數下跌84.63點，收在12828.87點，成交金額為2381.07億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，本周線上漲164點，周K線連續8周都是收紅，創下本波段上漲以來周K線收紅最多的一次，不過從周線的量價結構來看，大盤呈現價漲量縮，顯示大盤創高之際，量價出現背離，周KD指標也沒有因為指數大漲而出現交叉往上，中期指數強中透弱，預期後續量能若無法補上，周K線要續收紅的難度將增加；就日線來看，K線將過三天上漲，今天量縮拉回，整體股價仍維持在5日線之上，技術指標也維持偏多格局，5日線未被帶量跌破之前，短多格局仍在。

台股8月6日市值來到39.21兆，再度創下歷史相對新高，以今年實質GDP總值19.22兆，市值/GDP比值再度回升至2.04，已經超過2018年8月當時1.98的新高，整體比值也有過熱疑慮，加上半年報將在下周公布完畢，因此，近期基本面若無法帶領指數反彈，整體上漲氣勢將受阻。

櫃買指數收在165.3點，下跌0.81點，成交金額558.27億元。

(時報資訊)