中鋼(2002)自建廠起即非常重視節能環保，陸續投資各類環保設施外，近年來於公司內外也積極規劃及推動各項節能減碳工作。內部減碳部分，中鋼從100年至108年累積完成1,142件減碳專案，每年可減少溫室氣體排放量約147.8萬噸二氧化碳當量，減排效益卓越。外部減碳部分，中鋼積極響應政府推動綠能政策，投入太陽能光電及離岸風電等再生能源事業，帶動低碳經濟產業的成長。

中鋼為推動節能減碳工作，於公司內部建置能源節約工作計劃管理系統。依據系統資料顯示，從100年至108年底，中鋼已投資約120億元，完成1,142件節能減碳專案，包括增加製程廢熱回收機制、提升廢熱回收效率、提升能源效率、汰換老舊設備與製程參數調整減少能耗等工作，每年可減少溫室氣體排放量約147.8萬噸二氧化碳當量，相當於3,843座大安森林公園每年的吸碳量。中鋼於100年至108年期間，每年皆獲得工業局頒發節能減碳績優廠商之肯定。

低碳經濟是全球大勢所趨，中鋼於105年成立中鋼光能公司，運用臺灣中南部充足的日照優勢，自106至108年合計完成83.21MW的太陽光電系統，累積發電量已達1.25億度，若以108年台電電力排碳係數0.509公斤/度計算，減少溫室氣體量排放量約6.3萬噸二氧化碳當量，相當於162座大安森林公園每年的吸碳量。此外，中鋼同時也發展離岸風電產業，成立中能發電公司，並獲得能源局的遴選，取得300MW併網容量的29號離岸風場，未來風場建置完成後，預估每年發電量為12億度，相當於每年可減排溫室氣體約61萬噸二氧化碳當量。

中鋼所生產的鋼品可以百分之百回收再利用。近年來中鋼獲得許多環保及永續獎項，例如108年榮獲經濟部工業局產業溫室氣體自願減量績優廠商、財團法人台灣永續能源研究基金會「台灣TOP50 永續企業獎」等，並獲選世界鋼鐵協會「永續發展優勝企業」，與其他獲獎的鋼鐵同業包括全球知名的阿賽洛米塔爾、新日鐵、塔塔等共九家鋼廠，並列為世界永續發展之優異鋼廠。

(時報資訊)