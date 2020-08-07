「TVB五虎將」的湯鎮業年輕時憑著俊俏外表，加上演出《天龍八部》段譽的公子形象走紅，火速累積一票女粉絲支持，不過如今61歲的他在日前開直播時，竟發現他不僅已經禿頭且中年發福，與昔日帥氣外貌相差甚遠。

湯鎮業日前開直播與粉絲互動，只見他邊吃著檸檬邊與眾人話家常，只見久未在螢光幕前現身的他，不再是當年有著憂鬱氣息，並且是英俊小生的模樣，而是頂著大光頭，體態臃腫發福嚴重走鐘的模樣，幾乎與當初年輕時判若兩人，讓網友看了直呼：「歲月真是一把無情的殺豬刀」。

湯鎮業感情生活也視媒體追逐焦點，談過4段戀情、結過兩次婚姻的他，共組過三個家庭，而當年與當紅女星翁美玲傳出戀情，不過對方為了他在家中輕生，也讓湯鎮業被冠上「負心漢」罪名，不只形象一落千丈，甚至淪落到拍三級片維生。

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