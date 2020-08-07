時代力量前主席徐永明涉貪退黨，對此，民進黨立委賴品妤砲轟前立委黃國昌，把選區拱手讓人，「打假除怪才知戰神根本只是怯戰神，這群人現在是在秋什麼秋？」貼文曝光後，引起外界關注，而黃國昌則未做出相關回應。民進黨桃園市議員王浩宇則是在臉書說，「國昌老師的臉書又連續五天沒有發文了。如果這次出事的只有國民黨或只有民進黨，你覺得他會這樣嗎？」

王浩宇在臉書痛批，如果這次出事的只有國民黨或只有民進黨，你覺得黃國昌會這樣嗎？一定一發再發、開直播不斷咆哮。他直言，「嚴以律人、寬以待己，黃國昌所謂的正義、未審先判的咆哮，只針對他的敵人，這是真正的正義嗎？」

王浩宇也諷刺，國昌老師的臉書又連續五天沒有發文了，「非常難得」。

另外，此次徐永明涉賄案爆發後，過去太陽花學運與時力並肩作戰的賴品妤，則是在臉書痛批，時力只會利用年輕人，「有利用價值就品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論」，選舉結果已證明，誰從頭到尾誰是都在說謊的政客。

針對此案，時代力量決策委員會日前開會後決議，10位決策委員即刻總辭，並於3週內改選，而風波未息，台北市議員黃郁芬、林穎孟也在晚間宣布退出時代力量，這也意謂著時力在北市議會的席次全滅。

(中時新聞網)