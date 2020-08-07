50多歲、來自北部的台籍女子日前赴港，一採陰性後落跑，被攔截後二採檢出陽性，感染源成謎。中央流行疫情指揮中心表示，女子住院後才出現症狀，因此二採時應為症狀前期，推估對台灣的影響不大，但在台感染也是有可能。指揮中心近期會調查手機紀錄，以進一步匡列接觸對象。

該名女子6月20日至7月27日都在台灣生活，7月27日入境香港後進行採檢，隔日發現一採陰性。檢疫期間，女子落跑，被攔截後，於8月2日進行二採，4日被檢出新冠肺炎陽性，

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，女子採檢前都沒有症狀，但在住院後才出現症狀，等於8月2日採檢時屬於症狀前期，8月2日之前都有傳染力，對台灣的影響應該不大。若要問感染源會不會可能在台灣，那當然也是有可能。

根據健保資料，女子在台期間都沒有就醫紀錄。莊人祥表示，疫調過程中，女子說詞比較反覆，目前無法提供確切的活動足跡，會先調查手機紀錄，進一步匡列接觸對象。

(中時 )