我家有鱷魚！大陸浙江一名唐姓男子，怎麼也沒想到家裡會闖進一隻兇狠鱷魚，更讓他嚇傻的是，當時家裡還有小孩在睡覺。

據《錢江晚報》報導，唐男本月1日凌晨與朋友聚餐後，約1時左右返家，準備上廁所洗澡休息時，突然看見1隻約1公尺長、有著長長尾巴的動物，趴在廚房與廁所之間的過道上，走上前一看才知道是「鱷魚」。

唐男事後嚇得回憶說：「那時燈光很暗，我拿起廚房裡的一個塑料瓶砸過去，沒想到它居然動了，原來是一條鱷魚！」。因為那時家裡有小孩，現在想起來還是覺得很可怕。當地警方表示，抵達現場時，唐男一家人已經把鱷魚，從家裡趕到了門前的院子。

警方表示，該隻鱷魚是暹羅鱷，長約1米，四肢強勁有力，口中長滿了尖銳的牙齒，眼神看上去十分兇惡，具有攻擊性的，民警也從沒見過。警方我們用拖把塞住鱷魚的嘴巴後，裝進袋子裡運到派出所，3日已送往寧波市野生動物救助中心進行收容，員工表示，暹羅鱷屬外來物種，在鎮海沒有養殖，不清楚興它是從哪裡來的。

(中時新聞網)