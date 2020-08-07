登上5000多公尺高山拍攝的暖心電影《不丹是教室》，引起不少台灣觀眾的共鳴。（海鵬提供）

登上5000多公尺高山拍攝的暖心電影《不丹是教室》，奇蹟在台灣上映3周開出462萬台幣好票房，本周末並將挺進5百萬大關。該片由不丹知名攝影師、編導巴沃邱寧多傑（Pawo）與妻子台灣製片賴梵耘（名劇作家賴聲川女兒）聯手製作，劇情根據真實故事改編。

有趣的是，該片導演巴沃之前因國際疫情無法來台，電影上映至今都由他的製片妻子賴梵耘代打宣傳，可愛女兒也不時加入「聲援」。所幸巴沃終於上月順利來台，在閉關兩周後，電影公司將於本月15日下午於台北MUVIE CINEMAS的TITAN巨幕影廳，舉行《不丹是教室》「導演來台特別放映場」，觀眾除可在22公尺高的超大銀幕感受冰川高山景緻，導演巴沃也將出席映後座談，現場並將贈送國際版珍藏海報。

導演巴沃的舅舅正是曾以《高山上的世界盃》揚名全球的導演宗薩仁波切，這片則是巴沃從攝影師升任導演的首部作品，出身不丹貴族的他，為讓觀眾親身感受這種遺世獨立的生活型態，力排眾議上山拍攝，將當地純樸的風光與居民悉數入鏡，但由於高山設施與物資的匱乏，全片必須仰賴太陽能發電才能拍攝，而曾在倫敦戲劇音樂學院攻讀的妻子賴梵耘，更夫唱婦隨、同時肩負起製片工作及所有演員的表演指導。電影上映中。

(中時 )