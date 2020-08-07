土耳其政府譴責德國參與歐盟對利比亞政府的武器禁運，稱柏林已在利比亞問題上「不中立」。

據德國之聲報導，土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）昨日周四（8月6日）譴責德國參與歐盟對利比亞的「Irini」武器禁運行動，稱柏林政府已經失去應有的「中立性」。恰武什奧盧稱「Irini行動是一個有偏見性的行動，德國作為柏林會議的舉辦國必須保持中立和客觀。」

恰武什奧盧指控德國於本周二（8月4日）派出一艘搭載250名士兵的護衛艦參與歐盟的Irini武器禁運行動。德國的參與代表其已經失去了中立性，也意味著今年一月份的柏林調停議會是「非法的」。

利比亞自2014年以來就陷入内戰，由受聯合國支持的的黎波里政府（民族團結政府GNA）和哈夫塔（Khalifa Haftar）將軍領導的利比亞國民軍（LNA）兩派勢力爭奪權力。

的黎波里政府（GNA）由聯合國、美國、土耳其、卡達和義大利支持而哈夫塔（LNA）由埃及、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、約旦和法國支持。

Irini 行動是由歐盟今年3月份為增援聯合國安理會決議禁運而啓動的武器禁運行動，企圖緩和利比亞進一步軍事化、惡化。

恰武什奧盧稱歐盟的禁運行動只會讓哈夫塔（LNA）勢力受益，使利比亞局勢更加複雜。

(中時新聞網)