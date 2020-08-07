金價今年以來狂飆35%，但一位基金經理人大膽預測，黃金價格仍相對便宜，未來有機會突破每盎司4000美元。

MarketWatch報導，新冠肺炎疫情爆發，衝擊全球經濟，外界擔心出現資產泡沫危機，導致黃金今年以來大漲逾35%，金價更往每盎司2100美元大關邁進。

報導指出，Permanent Portfolio Family of Funds投資組合經理Michael Cuggino周四表示，在資金不斷挹注的情況下，加上美元貶值，投資人擔心通膨重現，黃金可能會延續漲勢，並樂觀預期黃金價格可能會大漲，「突破每盎司4000美元並非不合理」。不過他認為現在不是買進時機，即使在長期上漲期間，金價仍可能出現急速回檔，「黃金是非常小的市場，很容易被政府操縱」。

近日國際金價上揚，價格屢創新高，而國內銀樓牌價也罕見出現7字頭，每錢價格逾新台幣7000元，傳出部分銀樓湧現賣金潮，不少民眾都藉此機會賺外快。

(中時新聞網)