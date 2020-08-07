台股近期連日高漲，不僅突破1990年創下的12682點歷史高點，更屢創歷史新高紀錄，但也面臨高檔震盪賣壓，7日在台積電等權值股不給力的情況下，終場下跌84.63點、收在12828.87點，台股周線創連8紅。有網友提問，在台股相對高點的現在，績效遠遠打敗銀行定存，像是買金融股穩定拿配息不失為良策，甚至稱「有閒錢卻不買股票是不是很傻？」引發網友熱議。

這名網友在PTT論壇的股板發文提到，「以現在銀行定存利率不到1%來看，如果錢一直放銀行會因為通膨越放越薄，隨便拿兆豐金來看，一張 32,200 元，8月13日即將除息，每張可以拿到 1,700 元。」

網友列出兆豐金近5年除息天數來看：2019年填息天數105天，2018年填息天數36天，2017年填息天數110天，2016年填息天數240天，2015年填息天數202天。

從以上資料來看，在早期雖要超過半年才能順利填息，但近年最慢3個月，最快只要1個月多的時間就能填息，該網友大呼相當划算，假設填息需要1年，也是有 5.2% 的投資報酬率，兆豐金還有政府 20% 持股，要倒閉也不太可能，「買兆豐金幾乎是送錢到你的口袋，風險又相對低，所以有閒錢卻不買股票是不是很傻？」

話題一出引來熱議，網友留言表示「金融存股族，10年前就有人發現這點了啊，還信貸賺利差」、「下跌可能只有幾周，但是鈔票貶值是每年在持續」、「買股票要選對時機和股票」、「多頭市場有錢沒買股票的確是傻瓜，空頭市場買股票的也是傻瓜」。

但有更多網友認為，「股票3月你自己看看多慘，現在事後論說漲回來，如果像08年那樣長期低迷你就知道了」、「下跌的時候，就沒填息這回事了」、「當初買國巨跟宏達電的，股市如果每個人都賺錢，錢從哪裡來」。

兆豐金歷年來為官股金控獲利王，由於外匯放款業務比重偏高，在今年新冠肺炎疫情最嚴重期間，全球金融市場殺聲隆隆，兆豐金3月單月稅後淨損15.65億元，第一季度稅後純益縮至19.29億元，每股盈餘(EPS)0.14元，創下自2008年金融危機以來首次單月虧損，第一季的官股獲利王寶座也被迫讓位給第一金控，直至Q2財報公布，兆豐金H1的EPS才又超車第一金。

(中時新聞網)