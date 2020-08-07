智慧水表也可直接傳送用水度數，減少水費爭議。（金門縣自來水廠提供）

金門縣自來水廠將續爭取中央經費，逐年完成全縣2萬3000用戶的智慧水表更換作業。（李金生攝）

金門縣自來水廠今年起試辦裝設「智慧水表」，首批151個大用水戶將於9月30日以前完成換裝，可讓水資源做更有效運用和管理，未來全縣2萬3000用戶，也將續爭取中央經費逐年更換。

水廠說明，此次在經濟部水利署1000萬元經費挹注下，首先選定用水量較大、不易抄表的151個用戶，包括金酒公司、機關學校和大型飯店、旅館優先換裝智慧水表，透過智慧水表直接傳送用水度數及網路用水分析平台的功能，在偵測漏水、提升用水管理效率與推廣節約用水，以及減少水費爭議方面將可帶來顯著效益。未來，全縣2萬3000個用戶也會繼續爭取中央經費，逐年完成更換。

水廠表示，今年試辦承作的廠商為文勝科技企業有限公司，施工人員於執行換裝智慧水表時，會配戴水廠核發的「臨時工作證」，作業時間預定自8月20日至9月30日，請用戶協助並配合執行。若有任何疑問可撥打水廠電話：082-327021洽行政課查詢。

(中時 )