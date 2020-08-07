新冠疫苗上市倒數！美國總統川普周四（6日）表示，疫苖有望於11月3日左右面世，而這天也是美國2020大選投票日。

路透報導，川普指出，新冠疫苖最快可望於11月3日總統大選之前面世；被問到是否對其選情有幫助，川普回應稱這也不會有壞處，但他強調「這樣做並不是為了選舉，而是希望能拯救更多寶貴生命。」

美國疫情持續延燒，川普與白宮新冠抗疫專家佛奇（Anthony Fauci）近日再次對疫情是否受控意見不同。川普認為，相信新冠病毒將「消失」，而且很快會「消失」；但佛奇警告，不可能消滅這病毒，2021年大部分時間都要持續抗疫， 或許到年底才會獲得控制。

儘管在疫情期間，佛奇多次與總統川普意見不和，但他的專業備受美國民眾信賴。不過佛奇近日透露，他收到死亡威脅，女兒也遭騷擾，這實在太令人震驚，一切都因為他關於疫情的公開談話，所以必需找保全來自保。

截至7日，美國新增57789 例，累計502 萬人確診，超過16萬人死亡。

(中時新聞網)