鄭姓廚師因受新冠肺炎影響，連遭兩家餐廳開除，今年4月與朋友慶生結束後，想起還要獨自照顧罹病雙親，一時衝動，持生魚片刀對路人行搶，得手2400元，遭檢方依加重強盜罪起訴。台北地院考量鄭男犯罪動機，被害人也替他求情，故依「情堪憫恕」條款減刑，判他3年7月徒刑。

判決指出，鄭男是日本料理店廚師，今年4月4日凌晨與友人在店裡慶生結束，因工作不順、經濟狀況不佳，又需獨自一人照顧罹病雙親，3時許持店裡生魚片刀，在北市忠孝東路上尋找目標，見郭姓被害人在路邊整理後車廂，隨即把刀架在郭男脖子上喝令交錢，得手2400元後逃離現場。

法院審理期間鄭男認罪，稱朋友幫他慶生時，大家一起喝了5、6箱的啤酒與1瓶威士忌；朋友也證稱，當晚鄭男是主角，喝的比較多，走路搖搖晃晃，看起來已經醉了。辯護律師則說，鄭男落網時呼氣酒精濃度約1.5毫克，行為表現或狀態接近「呆滯木僵、昏睡迷醉」程度，嚴重影響判斷能力。

鄭男更向法官訴苦說，他是家中獨子，掛名替人辦車貸，結果對方沒有繳款，害他的信用都沒了，2019年10月間母親中風，後來又因新冠肺炎疫情遭裁員，案發時的工作只是兼職，正逢人生低潮，心情很差，當天朋友走了以後，因身上沒有錢，才動了犯案念頭，犯後非常後悔。

此外，承辦員警在法庭上證稱，鄭男做筆錄時主動供出犯案經過，當下感覺他犯後愧疚感很大，心情非常沈悶；被害人聽聞鄭男的悲慘遭遇，也求情說，鄭男行搶時說了一句「我不想傷害你」，足見良心未泯，請求法院從輕量刑，給他重新做人的機會。

合議庭考量種種因素，認為加重強盜罪最輕刑度7年，對比鄭男的犯罪情節仍屬過重，故依刑法第59條「情堪憫恕」予以減刑，判處3年7月徒刑，可上訴。

(中時 )