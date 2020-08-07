日本官房長官菅義偉7日到我駐日代表處悼念前總統李登輝。菅義偉是首位踏入我駐日代表處的日本現任內閣官房長官。

位於東京的駐日代表處自3日起設「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」，供日本友人、各界人士及僑胞悼念，每天都有大批日本民眾及政要到場弔唁，7日已超過4千人。

菅義偉選在最後1天的7日特地前來悼念，還走進代表處大廳和駐日代表謝長廷短暫寒暄，致意。

(中時新聞網)