菅義偉親自到駐日代表處悼念李登輝 史上頭一遭 15:482020/08/07 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本官房長官菅義偉7日到我駐日代表處悼念前總統李登輝。（黃菁菁 攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本官房長官菅義偉7日到我駐日代表處悼念前總統李登輝。菅義偉是首位踏入我駐日代表處的日本現任內閣官房長官。 位於東京的駐日代表處自3日起設「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」，供日本友人、各界人士及僑胞悼念，每天都有大批日本民眾及政要到場弔唁，7日已超過4千人。 菅義偉選在最後1天的7日特地前來悼念，還走進代表處大廳和駐日代表謝長廷短暫寒暄，致意。 (中時新聞網) #悼念 #菅義偉 #駐日代表處 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 後疫情時代 中科為產業把脈尋找發展契機 18:032020/08/06 財經 駐法代表處又傳確診 2職員隔離 11:492020/08/07 政治 原民會主委悼念李登輝 原住民正名的推手 11:502020/08/07 政治 日媒曝安倍吐血 菅義偉否認 04:102020/08/05 國際大事 澎恰恰從郵差轉行藝界 昔因自慰光碟跌谷底...認欠債宣布破產 20:212020/08/06 娛樂 紀念廣島原爆 安倍避談禁核條約 04:102020/08/07 兩岸要聞 岱稜科技台南建倉儲中心 工作機會留給在地人 15:002020/08/07 寶島 竹縣焚化爐BOO案 抗議中完成簽約 11:422020/08/07 寶島 壯闊東協．台商雄起人物篇－租稅融資雙管齊下 助陣新南向 04:102020/08/07 財經要聞 偏鄉紛爭排解不再長途奔波 中市和平區首創視訊調解 16:572020/08/06 寶島 國際熱門新聞 影》貝魯特大爆炸影片驚現飛彈網瘋傳 CNN曝實情 - 國際 川普競選最糟時刻已過？最新民調點出一關鍵 - 國際 川普與拜登誰勝出？曾神準預測9次 美史學家斷言他會贏 - 國際 日警抓山豬意外撞畫千年國寶 照片網上瘋傳爆紅 - 國際 怕死了 不敢給軍事選項 顧問深恐川普啟戰端 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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