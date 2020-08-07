餐飲「南霸天」漢來美食入主世貿聯誼社，世貿名人坊今日盛大開幕。漢來表示，5年時間在台灣開出了6家名人坊分店，除了彰顯漢來美食搶佔頂級中餐品牌龍頭地位的企圖心，也是為2022年將在台北開幕的南港漢來飯店中的宴會廳和餐廳，在經營商務客市場打底布局。

成立30年的世貿聯誼社在台北的高端餐飲界及社交圈具有不可取代的地位，加上其所在位置可以說是蛋黃區中的精華，又是台北極少數的高樓層中餐廳。

經過1個多月火速的改裝調整，世貿名人坊將保留過去聯誼社最具特色的大大小小共13個包廂，加上更符合功能性的小型宴會廳及可容納60人的外場小吃區，以及兩座可步入式的專業酒窖及一座茶吧。

漢來美食一向以扎實的廚藝及高CP值被市場定位，尤其是代理了香港米其林品牌名人坊之後，不但忠實、完整的呈現香港隱世廚神鄭錦富師傅的招牌菜色，更因著集團本身的採購優勢，讓台灣的饕家能以接近香港二分之一的價格吃到美味的餐食，而未來的世貿名人坊在訂價策略上，將會給商務客層的饕客們同樣的感受，讓台灣的高級粵菜不再那麼高不可攀。

漢來表示，拿下世貿這個據點具有相當大的指標性意義，除了宣示對於經營高端餐飲界的企圖心，也證明集團在高級中菜的廚藝團隊實力雄厚，對於已經是漢來名人坊(敦化店、大直店)的常客來說，不怕一直吃到重覆的菜色，世貿店將有超過35％的新菜色登場。

世貿聯誼社最讓饕客念念不忘的就是燒臘和烤鴨，漢來名人坊接手之後，將由目前敦化店主廚陳國華師傅掌杓，富哥和羅嶸則每月定期駐店，同時也把過去專責燒臘和烤鴨的廚師團隊留了下來，相信強強聯手勢必能給饕客帶來舌尖上的驚喜。

(中時 )