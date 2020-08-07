「範馬刃牙」聲優島崎信長和簽名照。（Netflix提供）

《攻殼機動隊：SAC_2045》導演神山健治和簽名照。（Netflix提供）

影音串流平台Netflix打造多部原創自製動畫，《攻殼機動隊：SAC_2045》、《日本沉沒2020》、《想哭的我戴上了貓的面具》皆在上線後大獲好評；近期也獨家上線經典名作，勾起粉絲的懷舊魂，包含《幽游白書》、《庫洛魔法使》，以及動漫迷公認的經典之作《新世紀福音戰士》。

其中至今連載將近30年的格鬥漫畫《刃牙》，早已是動漫圈公認的動作漫畫經典，除本傳外更推出角色系列作品，龐大的世界觀令人目不暇給，今年Netflix推出的原創自製影集《刃牙：大擂台賽的傳說》精彩程度更是狂飆爆表。

近期全球受疫情影響，在《刃牙》配主要角色「烈海王」的小山力也老師也藉著這次Netflix訪問機會，傳達出他對台灣的感謝，表示：「日本在沒有口罩、相當危難的時候，台灣竟然送來2百萬枚口罩。」讓他真的非常感動，不斷用中文直呼：「台灣！謝謝！」島崎信長也為台灣粉絲獨家原音重現主角「範馬刃牙」的經典：「如果我爸爸是世界上最弱的生物，那麼我當世界上第二弱也無所謂。」

在動畫《刃牙》飾演「範馬刃牙」的聲優島崎信長、「烈海王」聲優小山力也，這次透過Netflix向台灣粉絲打招呼，兩人不僅誠意十足地用中文自我介紹，去年曾來台參加漫博的小山力也老師，侃侃而談他來台的美好回憶，講到最後還忍不住感歎：「好想再去一次台灣呀！」

對於最新一季「大擂台賽的傳說」中刃牙遭遇更多強者挑戰，島崎信長表示：「雖然這次在大擂台賽遇到的強大敵手非常多，但全劇最強的還是範馬勇次郎！刃牙跟父親可說是永遠的勁敵，這段關係帶來的成長變化，非常有趣！」

島崎信長也特別向台灣粉絲透露錄音時面臨職涯最大挑戰，一場刃牙豪飲1木桶糖水的戲，他為了製造栩栩如生的聲音，拼命狂咽口水製造出暢飲喉音，本人卻因過度用力而差點換不了氣，「雖然經歷十年以上的聲優工作，喝東西的聲音這麼長還是第一次，感覺到肺部要炸裂了。」並形容這是他經歷最辛苦的一場戲。

(中時 )