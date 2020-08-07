小明父母下午赴監察院遞交陳情書，盼監委對違法失職機關提出糾正。（趙婉淳攝）

小明父母下午赴監察院遞交陳情書，盼監委對違法失職機關提出糾正。（趙婉淳攝）

蔡政府迄今僅開放2歲以下，滯留在大陸的陸配子女「小小明」返台，但為數更多的「小明」們回台時程依舊無下文。「小明」家長日前赴中央疫情指揮中心、行政院、總統府多次陳情未果，今天再赴監察員陳情，痛批政府機關互踢皮球，盼監委基於兩公約，對違法失職的單位提出糾正。

「小明」家長組成的台灣滯陸孩童父母自救會，接連赴中央疫情指揮中心和行政院下跪請命，以及前往總統府陳情，但都未得到明確回覆，內政部及陸委會的回答僅表示由指揮中心考量再做評估。

面臨多次陳情卻石沉大海困境，自救會今天決定赴監察院遞交陳情書，1名嫁來台灣18年陸配詹小姐表示，今年首次回大陸過年，卻碰上疫情使得小孩滯留大陸無法返台，如今錯過高中畢業典禮，懇請政府讓孩子回台上大學。

陸配楊小姐哽咽地說，家人在春節時回大陸過年，後來就無法返台，孩子視訊時一直說「想同學、想媽媽、想老師」，詢問何時可以回台，希望蔡英文總統早點放小孩回來。

陸配陳小姐指出，小孩來台將近10年，一直在排隊等拿身分證，過年回大陸參加自己父親的告別式，後來孩子兩度赴機場欲返台卻被擋下，「今年剛好要拿身分證，不是他不想著台灣國籍」。

去年底剛與大陸太太結婚的「小紅」林先生表示，隨著疫清趨緩，政府逐步開放外籍人士來台就醫，但他與人在大陸的太太依親團聚權利卻毫無進展，而現在赴陸找太太的時間、金錢成本高昂，麻煩蔡英文高抬貴手，尊重兩岸姻親團聚的基本人權。

自救會執行長王娟萍指出，今年2月陸委會宣稱陸配和其子女可回台，後來指揮中心急轉彎，日前教育部發函給大專院校，開放所有國家的「在學學位生」來台，後來又改口稱排除陸生舊生來台，合理懷疑只有蔡英文才能不讓小明回台。

自救會會長鍾錦明表示，政府已經違法憲法的「人民有受國民教育之權利與義務」，以及「家庭共同生活」等權利，另外，政府禁止小明和小紅返台，明顯違反《公民與政治權利國際公約》和《經濟社會文化權利國際公約》等兩公約，更違反《兒童權利公約》中確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離。

(中時 )