遠雄(5522)集團旗下iFG遠雄廣場看準三倍券商機，趁勢加碼回饋、活絡買氣，7月整體業績相較去年同期成長3成，遠雄集團公共事務室副總經理楊舜欽表示，隨著民眾外出消費信心回升、振興券方案加持，以及父親節商機、步入中元普渡前拉貨潮等影響，帶動消費市場回溫，遠雄集團旗下iFG遠雄廣場7月來客數增加2至3成、餐廳預訂也達8成以上。

楊舜欽說，由於汐止廣場周邊多商辦大樓，平日消費族群以上班族為主，美食餐飲貢獻度最高；周末親子、年輕族群出遊商機大，主力多以3C家電商品、戶外裝備及運動休閒類為大宗，加上百貨振興加碼方案吸引買氣翻倍成長，相較去年暑假同期整體業績成長3成。

據台灣經濟研究院最新2020年總體經濟預測，國內實質GDP成長率上修至1.83%，較4月的預測增加0.25個百分點，第4季可望衝破3字頭，顯見下半年全球經濟活動將逐漸重回正軌，有助於需求回溫。

iFG遠雄廣場加速「數位轉型」腳步，積極推動實體通路虛實整合，包括經營官網、LINE官方帳號會員，後續配合消費者使用手機習慣，逐步延伸APP線上服務，推送更精準的商品來帶動業績成長，同時新增外送平台服務等數位輔具，並執行Facebook線上商品直播，以強化會員黏著度，透過線上交流增加互動頻率，在後疫情時代催化出新常態行銷，以期提升業績新動能。

(時報資訊)