記憶體廠華邦電(2344)2020年7月合併營收為41.24億元，較6月微減0.16%，較去年同期減少4.7%。華邦電總經理陳沛銘於日前法說會表示，第3季伺服器、網通等客戶，可能面臨庫存調整，第4季需求動能會再度向上。

華邦電第2季轉盈，單季EPS為0.18元，上半年每股淨利為0.16元。總經理陳沛銘表示，因公司與客戶一向為長期關係，預計Nor Flash第三季價格有撐，DRAM價格則可持穩，下半年仍定調「審慎不悲觀」，也看好長期的記憶體需求。

華邦電第2季營收127.53億元，季增10.4%，營運轉虧為盈，稅後淨利8.38億元，歸屬母公司淨利7.09億元，每股純益0.18元。展望下半年，客戶在第2季積極拉貨後，預期第3季可能會有稍微調整，無法持續成長，預期第4季動能將可升溫。

市場行情方面，預期下半年DRAM將供需平衡，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與單層儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）供給稍微高於需求。應用市場部分，伺服器與網通下半年需求平穩，筆記型電腦需求較強，智慧手機在新機推動下，需求將可強勁成長。

華邦電子2020年上半年合併營收為243.02億元，歸屬母公司淨利6.22億元，每股純益0.16元。2020年1至7月合併營收為284.26億元，較去年同期增加4.41%。

(時報資訊)