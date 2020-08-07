黃小柔與老公王睿結婚6年，育有3兒女，不時在社群曬一家5口天倫。她6日錄衛視《一袋女王》透露，日前送2歲么兒「小米」到幼稚園唸書，因為是送最後一個小孩上學，她想到再也看不到兒子臭奶呆、牙牙學語的萌樣，忍不住在校門口上演母子淚別戲碼，被幼兒園老師虧，「媽媽，這不是第3次了嗎」？

她送前2個小孩上學都有哭，原本跟老公打包票，「拜託！這第3隻了，事不過三，這次可以很帥氣的送過去」，但黃小柔一聽到兒子叫媽媽，「我心都碎了，已經第4天上學，還是這樣母子淚崩」。老公早料到會發生這樣的情況，原本要護送妻兒到幼兒園，向黃小柔誇下海口，「我保護妳，跟妳一起去送小孩上幼稚園，這種大場面都一定要我在」，沒想到當天老公睡死，由黃小柔獨送孩子上學，她甚至返家再出門後還偷偷在校門觀察小米狀況，愛子心切。

擅於以文字抒發情感的黃小柔，下月8日將發行的第2本新書《愛了，然後呢》，預計在9月中舉辦直播與粉絲分享，屆時將會邀來男性大來賓，問及會不會是前度？黃小柔笑說，「沒有拚那麼大啦」。

(中時 )