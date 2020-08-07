新冠肺炎疫情大幅衝擊各國財政，數位稅儼然成為各國挽救國庫的作法。印尼政府於五月時便宣布將對亞馬遜（Amazon）及谷歌（Google）等數位巨擘開徵10%增值稅，本月7日該國再宣布，徵稅名單將新增臉書（Facebook）、迪士尼（Disney）等企業。

新冠肺炎疫情期間，封城措施帶動企業及個人對軟、硬體需求大增，且民眾的消費模式亦大幅改變，致使科技巨擘在疫情中逆勢成長。

印尼政府於五月時宣布，為挽救受疫情拖累的國內財政，將對無形數位商品及服務開徵10%增值稅，徵稅名單上可見到受惠於疫情大幅成長的科技企業，如亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、Netflix和Spotify等，7日印尼政府再度加長名單，納入臉書（Facebook）、蘋果（Apple）和TikTok三間企業，並新增亞馬遜旗下的有聲書平台Audible和智能助理Alexa。

對此臉書（Facebook）發言人表示，該公司會遵守當地法規，並且自九月起繳納增值稅。其他企業則尚未對此做出回應。

根據印尼相關法規，外資企業於印尼當地販售數位商品或服務，若年收入超過六億印尼盾，則必須繳納10%增值稅。

印尼主管單位在政府公文中指出，該單位會繼續判別其它須繳納增值稅的科技公司，並表示應繳稅的企業名單還會再增加。

科技巨頭近來在國際社會面對越來越多質疑聲浪，認為他們能跨國販售產品及服務，但卻能將據點設在低稅收的國家以規避繳稅，引發外界對於公平性的疑竇。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於2019年時便簽署「GAFA稅」法案，針對在法國數位服務營收超過2,500萬歐元的科技巨擘課徵3%數位稅，歐盟內部亦針對是否開徵數位稅有許多討論。

近來數位稅風氣也吹進東南亞，7月底時菲律賓眾議院內部的委員會通過數位稅相關草案，使菲律賓向課徵數位稅再邁進一步，負責起草的菲律賓議員Joey Salceda表示，「如果受疫情大幅衝擊的實體企業必須繳納增值稅，那麼電子商務也不該是例外」。如果該法案獲眾議院及參議院支持，菲律賓未來將會對臉書、谷歌和YouTube等公司開徵12%數位稅。

此外，泰國也於六月時通過相關法案，預計將對科技巨擘開徵7%增值稅。

(工商 )