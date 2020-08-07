婦女新知基金會與生育改革行動聯盟今舉行記者會，呼籲盡快推動《性別工作平等法》修法，讓孕婦配偶也能夠享有5天的有薪陪產假，讓配偶在孕產過程中不缺席。受邀出席的國民黨立委蔣萬安、時代力量邱顯智、民進黨立委洪申翰等人認同婦團主張，允諾支持盡速修法。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉指出，依據現行性別平等工作法15條的規定，配偶目前有5天的有薪「陪產假」，卻沒有「有薪」的陪產檢假，目前只有產婦有5天產檢假，呼籲立法與行政部門共同合作推動修法，讓配偶獲得應有的權利。

覃玉蓉表示，希望能夠完成性別平等工作法的修法，讓勞工在配偶需要產檢的時候能夠陪伴在身邊；至於為何是5天，覃玉蓉說，目前健保給付的產檢約莫是10次左右，因此修法訂定5天，也是配合健保的次數做的規劃。

婦女新知基金會秘書長周于萱舉例，在法國或西班牙都有3天的有薪陪產檢假，瑞典則是明定勞工可向雇主主動提出要求，最多可享有10天與孕產有關的假。

蔣萬安指出，勞動部在2019年做出調查，有78％的勞工表示贊成陪產假，工會團體也有72％，去年勞動部長許明春也表示，少子化不僅是國安的問題，各部會非常重視，任何有助於提升生育率，且能在陪產待產的過程給予配偶更多的照顧，勞動部都願意支持。

洪申翰說，有金門馬祖等外居民向他陳情，外島醫療設備沒有那麼完善，很多產婦會選擇到台灣本島來做產檢與生產，要負擔的成本就會加重，因此外島居民比起本島更需要這樣的陪產檢假。

邱顯智也支持陪產假，他說，配偶懷孕的過程中，常常需要共同作出很多的決定，且在懷孕的過程中產婦的免疫力會降低，會有機會引起病毒的感染，會出現各種不同情況的問題，陪產假是非常必要且有足夠正當性。

(中時 )