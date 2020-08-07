台灣家扶基金會執行長何素秋今年榮獲衛福部「特殊貢獻獎」，社工人之光。（盧金足攝）

台灣家扶基金會執行長何素秋榮獲衛福部「特殊貢獻獎」，社工人之光！她從大學畢業後進入基金會，至今已40年，見證台灣社會與經濟結構變化，感受弱勢家庭不只是金援，還要讓這些家庭擁有立足生根的能力，社工匯集各方力量與支持，翻轉他們的命運。

「好家再有你！」何素秋說，多年來陪伴弱勢貧困孩子及需受保護兒童，社工是她一輩子的工作，今年獲衛生福利部「2020全國社會工作專業人員」表揚，為唯一「特殊貢獻獎」得主，服務歷程有如一本學習的生命教科書。

她服務過單親家庭的孩子，撐不住經濟壓力去偷竊，也曾遇過有名家中獨子，因姊姊都上頂尖大學，受龐大壓力打擊，陪伴這些個案面對生命逆境的力量。

何素秋為延展海內外兒少服務工作，除了完成籌設馬祖家扶中心，讓全台24所家扶中心服務深入台澎金馬地區，陸續增設史瓦帝尼、越南、約旦、柬埔寨、菲律賓等5所海外服務據點，愛不分國界。

她感謝上天讓她成為「命定的社工人」，在生命最黑暗的時期，看見扶助家庭的生命力，特別能同理身受、獲得力量，為推展弱勢兒童青少年及其家庭各人生階段對應方案，推動參與兒少福利相關法規修法、為背債兒童倡議及推動財產限制繼承修法等，為兒少發聲。

(中時 )