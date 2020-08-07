64歲澎恰恰近年來頻傳陷財務危機，但他本人始終不認，昨(6日)才在許效舜陪同下開記者會，承認因拍電影虧了2.4億，即日起宣布破產，震驚各界。許效舜後來接受媒體專訪，坦言很早就發現澎恰恰不對勁，工作空檔常失神，澎恰恰過去常告訴他們有金主上門幫忙，「但我們一看就知道人家在呼嚨他」。

澎恰恰昨開記者會，首度鬆口外界傳言都是真的，這幾年他為圓拍電影夢，錢洞越挖越大，如今欠債金額已高達2.4億，目前已還了一半，他承認過去太過自信，總以為有辦法解決，現在面臨信用、人格破產，但他強調會勇敢面對，不會逃避。

而許效舜透露，日前羅霈穎過世，當天他就收到澎恰恰傳來想不開的訊息，令他瞬間頭皮發麻，力勸澎恰恰要努力活下去，之後也為了力挺師父，陪澎恰恰一起面對媒體。據《ETtoday星光雲》報導，許效舜透露剛出道時曾向徐乃麟借了50萬元投資，結果公司支票跳票，負責人消失，債務落到他身上，如今澎恰恰重債纏身，許效舜非常能理解。

許效舜也坦言，近年隱約知道澎恰恰的狀況，雖然對方總是自己吞下，從不跟他訴苦，先前澎恰恰多次興奮跟他們說有金主出現，但他一聽就知道不對勁，結果金主和他合照後拿著這塊招牌到處募資，錢根本沒到澎恰恰手上，令許效舜忍不住吐槽澎恰恰真的太傻。

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