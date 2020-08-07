永豐金證券承銷的科際精密（4568）7月合併營收1.36億元，創下歷史新高，主要受惠於COVID-19疫情衍生之醫療需求及宅經濟商機爆發，科際7月醫療產品及咖啡機產品在客戶持續追加訂單下，業績表現持續攀升，由於訂單能見度佳，預期第三季單季合併營收將創新高。

科際精密為全球微型氣泵、閥製造領導廠商，在宅經濟發酵及出貨旺季來臨之下，咖啡機客戶持續追加訂單，繼6月營收創下17個月以來單月新高，7月營收更是創下歷史新高，較去年同期成長24.5％，且較上月成長18.9％。

科際精密咖啡機產品的產能利用率已呈現滿載，在持續擴充咖啡機產品之產能後，7月咖啡機產品出貨量持續創高，預期第三季咖啡機產品出貨量也將持續攀高。

隨著廈門廠首季疫情及缺工影響的不利因素鈍化，科際精密醫療產品出貨持續回溫，其中監護儀及霧化器等醫療產品更因肺炎疫情影響使醫療設備需求大增而訂單增加。

另外，科際精密車用產品出貨隨客戶復工率提升而逐漸回復，及新客戶在下半年度訂單放量增加，預期第三季醫療及車用產品出貨將較第二季將有一定程度的增長。

法人估計，科際今年第三季在咖啡機產品出貨創高，加上醫療及車用產品出貨持續增溫，整體營運呈現充沛的成長動能，預期第三季將是科際豐收的一個季度。

科際精密預計9月7日除息，每股配發3.2元現金股息，現金殖利率為4.76％。

(工商 )