消防營透過各種防災體驗關卡及遊戲，讓學童學習防災觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為加強兒童防災知識，北市消防局每年在暑假期間，都會特別針對國小一至四年級學童辦理消防營活動，今年在8月4日正式開跑，每周五更開放家長報名，共同學習防災知識，增進親子間互動，7日在防災科學教育館舉辦「親子防災動起來」歡迎會，為提升新住民防災意識與各種災害應變能力，今年首度邀請20組新住民家庭參加親子日，透過淺顯易懂的教學內容及實際操作體驗等方式，讓防災沒有國界，防災知識普及到每一個家庭。

消防局表示，今年共辦理12個梯次、總名額960人，7月15日當天一開放報名即額滿，本次參與活動的小朋友，在通過各種防災知識及體驗活動的考驗後，可以獲得結業證書及防水背包等紀念品，成為最英勇的「防災小尖兵」。

消防局指出，消防營的活動內容包括學習防火、防震的防災知識外，還有滅火體驗、地震體驗及CPR＋AED操作技術等，在體驗過程中讓小朋友了解消防員在火災、震後、救護現場與時間拔河搶救生命辛苦的一面；另外還有煙霧體驗，讓小朋友在伸手不見五指的濃煙中，學習正確的逃生姿勢。今年特別加入山域及水域安全課程，宣導在從事登山或戲水時，事前應有充分準備，並衡量自身體力及選擇適當地點，才能安全的欣賞大自然美景；另外地震體驗項目，學習教材及設備已全部更新，變得更好玩，內容更豐富。

今年因應疫情，活動過程配合「防疫新生活運動」，採取實名制、配戴口罩、量體溫、提供75％酒精消毒、用餐設置防疫隔板、定時清潔消毒體驗器材、設置救護站提供緊急醫療等防疫措施，讓來參加的學童及家長，能夠安心學習、快樂體驗。

(中時 )