尖點科技(8021)公布上半年財報，受惠於產品組合優化，尖點第2季合併毛利率為30.4%，季增5.3個百分點，年增4.1個百分點，單季每股盈餘為0.44元，累計上半年每股盈餘為0.59元，尖點管理中心總經理林若萍表示，第3季因進入傳統旺季，5G及高速運算產品需求相對強勁，第3季營運可望優於第2季，全年業績也會比去年好。

尖點下午舉行法說會，尖點自去年開始執行聚焦收斂策略，陸續結束虧損轉投資，今年第2季合併營收為7.35億元，季增22.9%，年減4.3%，營業毛利為2.33億元，季增48.9%，年增10.3%，單季合併毛利率為30.4%，季增5.3個百分點，年減4.1個百分點，營業淨利為1億元，季增150.2%，年增25.9%，由於第2季業外及所得稅部份各有約1400萬元一次性費用，單季稅後盈餘為6200萬元，季增191.9%，年增10%，單季每股盈餘為0.44元；累計上半年合併營收為13.33億元，年減6.3%，營業毛利為3.73億元，年成長4.9%，合併毛利率為27.98%，營業淨利為1.4億元，年成長39.9%，稅後盈餘為8400萬元，每股盈餘為0.59元。

在銷售組合方面，第2季PCB鑽針佔合併營收64.1%，鑽孔服務佔合併營收33.4%，切削刀具則佔合併營收2.5%；若以上半年來看，PCB鑽針佔比為65.6%，金額與去年同期約當，鑽孔服務佔比為30.9%，由於縮減虧損廠區，營收較去年同期減少18%，切削刀具佔比為3.5%，營收年增約3%。

第2季PCB鑽針產能利用率由第1季的75%上升至86%，鑽孔服務產能利用率由第1季的46%上升至72%，切削刀具產能利用率則由第1季的46%降至31%。

尖點7月合併營收為2.6億元，較6月增加2.6%，為今年單月新高，累計1到7月合併營收為15.93%，年減5.6%。

林若萍表示，下半年鑽針將持續進行製程去瓶頸化及鍍膜產線擴充，今年已增加約10%的產能，在鑽孔部份，雖營收減少但減虧效益已開始呈現於獲利表現上，今年也持續配合客戶進行產能規劃；在切削刀具部份，第3季將有旺季訂單效應，營運狀況於短期可望有起色；目前來看，第3季仍延續第2季產品需求，由於5G及高速運算等需求相對強勁，第3季營運可望優於第2季，全年業績可望比去年好。

(時報資訊)