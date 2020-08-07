捷流閥業(4580)7月合併營收達2.08億元，為歷年同期新高，年成長6.12％；累計前7月合併營收為14.23億元，亦創歷年同期新高，年成長1.65％。該公司目前在手訂單約8億元，受惠接獲東南亞訂單及桃園生質能中心、高雄港洲際二期石化專區等挹注，下半年業績優於上半年。

捷流7月除持續受惠船舶業因應國際環保法規，帶動船舶改裝排煙脫硫器、壓艙水處理系統等閥門訂單外，在全球製造業加速分散產能，勢必拉動各國基礎工程暨水處理業的閥門產品需求，對於公司營收帶來助益。

目前包括台灣、東南亞等國家因貿易戰導致訂單移轉以及擴建新廠，公司也接獲東南亞約新台幣8000萬元訂單，產品訂單能見度自第2季起大幅提升，另外，還包括高雄港洲際二期石化專區持續開案、桃園生質能中心等大型訂單，將於第3季認列，而客戶洽詢產能情況已持續排到年底，在手訂單約8億元。

公司第1季受到新冠肺炎疫情影響，出貨出現遞延，上半年預估每股盈餘將超過4元，前7月營收維持小幅成長，為歷年同期新高，全年營收及獲利仍有望拚新高表現。

(時報資訊)