周五日股走低，因美國正式下令將全面禁止美國企業與中國科技公司字節跳動、騰訊進行任何交易，美中緊張關係進一步升高。此外，日本國內企業財報低迷不振，以及投資人在美國發布關鍵性的非農就業報告之前趨於謹慎，均為日股帶來壓力。

稍早前美國總統川普發布行政命令，美國將禁止與抖音（TikTok）中國母公司字節跳動（ByteDance）及微信中國母公司騰訊進行任何交易，該命令於45天後生效。

受此打擊，日股午後隨中國與香港股市走低，終場日經225指數收跌0.39%，為22,329.94點。東證一部指數收跌0.20%，為1546.74點。

導體材料製造商勝高（SUMCO）公布上半年（1~6月）淨利年減26.8%，股價應聲重挫8.97%。受此拖累，愛德萬測試跌4.77%，Screen控股跌3.05%。

資生堂下挫8.64%，因預估全年由盈轉虧，淨損將高達220億日圓，並調降全年股利。

任天堂上季本業獲利成長逾4倍，股價收漲2.58%。

周一日股因國定假日休市。

(時報資訊)