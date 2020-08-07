為確保作業程序符合規定，台中市教育局要求校方立即停工，針對該案提交查處報告，若經查確有疏失，將追究相關責任。（盧金足攝）

立委陳椒華中部服務處主任許心欣質疑，砍樹無視於樹木，對學童活動的校園環境與生命教育重要性，要求暫緩施工，盡速請專家救治樹木，研議變更設計可能方案。（盧金足攝）

時代力量台中黨部執行長簡嘉佑強調，希望以後不要再發生，要求工程趕快暫緩施工。（盧金足攝）

護樹團體7日下午與立委陳椒華服務處代表到西屯區永安國小抗議，為體育署補助7百多萬元「半戶外球場整修工程」，校內三棵大樹卻遭斷頭，校方表示，施工前已仔細研議移植方式，為確保作業程序符合規定，教育局強調，已要求校方立即停工，針對該案提交查處報告，若經查確有疏失，將追究相關責任。

立委陳椒華中部服務處主任許心欣表示，教育部體育署補助7百多萬元進行的「半戶外球場整修工程」施工，卻造成三棵樹遭過度強剪，上至中央教育部、下至地方教育局與國小校方，無視於樹木，對學童活動的校園環境與生命教育重要性，要求暫緩施工，盡速請專家救治樹木，研議變更設計可能方案。

許心欣說，看到因為工程讓三棵大樹被砍頭，感到非常心痛，樹木在校園一再發生粗暴地對待、過度修剪或砍頭，還有其他學校為新建太陽能板的風雨球場，也是很多樹木遭殃，不管從環境教育，還是從生命角度都是最壞的示範。

許心欣說，工程施作過程，以砍頭或移植，都不是很好的方式，常常移植過後存活率很差，好聽是叫做移植，事實上，在砍頭的時候就已經把這些樹判了死刑，間過了一個暑假之後，學生返校卻不見木，情何以堪。

時代力量台中黨部執行長簡嘉佑強調，發生這樣的狀況，希望以後不要再發生，要求工程趕快暫緩施工，請專家學者來審核，研究搶救這些已遭斷頭的樹，在設計、工程做變更，不要因為工程施作，傷害校園珍貴樹木。

「十年樹木、百年樹人」護樹團體表示，當前要務就是怎麼樣亡羊補牢，台灣愛樹保育協會理事長曾檉銳表示，此區為褐根病嚴重疫區，砍樹將可能導致樹勢衰敗，更易感染褐根病而死亡。

許心欣向校方與市府提出訴求，包括工程暫緩施工，立刻展開緊急救治樹木與研議變更設計方案，也為顯示校樹為樹木管理「化外之地」荒謬，呼籲中央到地方將全國教育體系之校園樹木列為生命教育重要的一環；任何校園工程不能恣意砍樹，若有違規應有究責機制。

校方表示，施工整修半戶外球場之前，已做過仔細評估，針對立委與護樹團體的關切，他們會再請專家學者來評估，針對移植過程與地點，最佳的處理，讓樹順利覓到新生地。

教育局表示，該校爭取教育部補助興建半戶外球場，為符合結構與安全需求，研議將工程基地上的榕樹進行移植，為確保作業程序符合規定，教育局已要求校方立即停工，針對該案提交查處報告，若經查確有疏失，將追究相關責任。

教育局今日上午派員會同農業局、專家學者到校現勘，提供樹木後續養護與移植等建議，校方亦允諾將投注經費及完善修復措施，確保榕樹妥善移植；另教育局已訂有《台中市各級學校校園樹木移植、移除及修剪作業注意事項》，提醒全市各校務必依規辦理。

(中時 )