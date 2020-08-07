命理老師邱彥龍認為2020年很罕見天文凶象全聚集一起，根據易經八字結果，庚子年天干為金，地支為水。金生水必損火，火為達政治圈、演藝圈、知名商界人士，亦有官司、桃色糾紛、事業倒閉、健康性命危難、意外事故。最新消息，就是澎恰恰傳出破產。

邱彥龍說，獅子王的悲歌還未停歇，風雲即將再起，還須慎防到2021年6月。

外媒報導全球因新冠肺炎疫情染病死亡70萬8236人，1884萬3580人染疫，2020年可說是令人感到不平靜的一年。

世界各國陸傳出名人不幸殞沒，41歲「MBA 籃球MVP」 Kobe Brvant ，44歲「國標舞女王」劉真，70歲「日本喜劇王」志村健，100歲前行政院長郝柏村，55歲「三金影帝」吳朋奉，97歲前總統李登輝，59歲「東區羅姊」羅霈穎等，他們貢獻青春與人生，為世界增添色彩與光芒，讓人感到遺憾與懷念。

旺好運命理老師邱彥龍表示，根據易經八字結果，庚子年天干為金，地支為水，雖然金來生水，金氣過旺水患成災，病菌、病毒為陰水，會大規模擴散，金為反覆無常之氣，因此今年有三波復發疫情遊蕩在世界之中，先從亞熱帶開始，再往北爆發，第三波即將再往南方亞熱帶、熱帶地區回歸。

金氣亦為肅殺之氣，孔子曰：「顯諸仁，藏諸用。」，「仁」五常屬木，也為人，金剋木，人類死亡眾多，天災、人禍災難不斷，打打殺殺，損傷意外頻頻，水患、溺斃、火災、地震、火山爆發，戰事、恐攻一觸即發。

金生水必損火，火為達政治圈、演藝圈、知名商界人士，亦有官司、桃色糾紛、事業倒閉、健康性命危難、意外事故。最新消息，就是澎恰恰傳出破產。

邱彥龍指出，2020年很罕見天文凶象全聚集一起，現代人認為的天文奇景，卻都是古人堪憂的天文凶象，包括6月21的日全蝕(古時稱為天狗吃日)，七月份的NEOWISE 彗星最接近地球(6800年才來一次、彗星就是古人說的掃把星)、以及8月3日出現的100年僅6次的「十五的月亮十四圓」。

邱彥龍分析，受天文凶象影響，精神病、恐慌、憂鬱、躁鬱、癌症跟莫名業障病來找碴的患者會增多，同時也容易導致情侶分手、離婚潮跟意外死亡等現象。近日傳出張清芳、米可白等藝人紛紛離婚，羅霈穎意外死亡似乎也讓人不得不相信天文凶象齊聚的威力。

天象、年運雖然如此，但邱彥龍老師表示：大家也不用過度緊張，只要時時刻刻自省健康，謹言慎行、沉得住氣、做事不要衝動，共體時間，互相幫助忍讓，改除弊端，修身養性，就可以逢凶化吉。

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(中時新聞網)