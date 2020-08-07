何庭歡在美麗的露營地開伙。(取自何庭歡臉書影片)

何庭歡當大廚。(取自何庭歡臉書影片)

前主播何庭歡過去因被拍到一張跪著訪問柯文哲的照片，成了PTT熱搜人物，後來她在前高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，也再度爆紅，一舉一動都受到外界關注，如今不在韓國瑜團隊的她，也時常在臉書跟大家分享近況和生活點滴。而她最新PO出的影片就是擔任大廚的她，此次負責料理「烤肉大餐」，然而，影片中的一個「邪惡視角」，意外曝光她的好身材，更是讓許多網友都大喊「流口水了」。

何庭歡時常在臉書分享近況，繼日前開心宣布拿到潛水員執照後，也跟大家說她接下《中廣新聞》「生活有夠歡」節目主持人，忙碌的她，這次則是把「歡歡地獄廚房」搬到戶外，在美麗的露營地中開伙，準備一頓豐盛的「烤肉大餐」。

此次擔任大廚的何庭歡說，第一次嘗試在戶外烤PIZZA、BBQ，瞬間覺得自己變身義大利大廚，而她下廚的美麗身影曝光後，也引起網友們討論。很多網友都留言直喊「今天實在是太邪惡了...」、「多才多藝的歡歡，太美了」、「流口水了啦」、「太邪惡了啦」，還有網友更貼心提醒，「衣服小心穿幫喔」。

還有不少網友則是在留言中敲碗「真希望妳去看韓總」、「期待韓總也能過上這種日子，好好休息，多吃一點！」

另外，其實何庭歡除了分享下廚過程外，之前她也曝光自己已經拿到潛水員資格，也邀請大家到各大潛點捕捉她的身影，她更說自己的目標是「跟野生殺人鯨一起游泳(前提是沒被吃掉)」。

(中時新聞網)