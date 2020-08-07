汪志冰今天下午邀請齊姓技工遺孀、胞妹及兩個兒子舉辦記者會。（譚宇哲攝）

監視器拍下齊姓技工8月3日執行防汛勤務的最後身影。（汪志冰議員研究室提供／譚宇哲傳真）

北市水利處61歲齊姓技工今年被選為「模範勞工」，原本規畫8月6日領獎，明天還要與家人團聚共度父親節，卻不幸在8月3日執行防汛勤務時落水身亡，部分大體至今尚未尋獲，齊男家屬今悲痛表示「希望不要再有下個家庭承受這種痛」，北市議員汪志冰也要求水利處檢討人力配置及教育訓練，勿讓悲劇重演。

哈格比颱風3日為北台灣帶來豪大雨，北投下八仙抽水站湧現大量漂浮物，負責駐守的齊男前往撈汙時不慎落水，其他同事發現後發現後報警搜尋，最後僅找到殘缺的冰冷遺體，讓接獲噩耗的家屬心痛不已。

汪志冰今天下午邀請齊男遺孀、胞妹及兩個兒子舉辦記者會，汪質疑，水利處近年推動抽水站自動畫政策，精簡人力，導致意外當下只有齊男一人撈汙，未能有其他同事在場阻止憾事發生，根本是場「不意外的意外」。

齊男大兒子表示，父親在水利處工作7、8年，雖然責任重大，但做得很開心，颱風前夕才跟母親說，因為颱風將至，要回到工作崗位盡忠職守，他告知父親他已訂好餐廳，等颱風過後一家人要一起慶祝父親節，沒想到竟是最後一次與父親說話，「希望這個痛楚由我們家來承擔就夠了，不要再有下個家庭。」

水利處長陳郭正表示，下八仙抽水站尚未納入自動化監控系統，20多年來人力配置皆為6人，事發當天有1人排休，5人上班，其中4人駐守於下八仙站，1人於大業站，人力配置正常。

陳郭正說，齊男盡忠職守，在撈汙過程不幸發生意外，深感痛心，未來會檢討全市抽水站人力配置需求、加強教育訓練，並全力協助家屬辦理後續喪葬和撫卹事宜，幫助家屬度過難關。

(中時 )