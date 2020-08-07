雖然美國總統川普在今年總統大選選情遭到疫情衝擊，在新冠肺炎疫情在美持續惡化後，民調一直落後對手民主黨拜登；不過據美國多家民調顯示，即使眼下疫情在美國並未趨緩，確診與死亡人數仍在攀升中，川普與拜登之間的差距正逐漸縮小，雖然拜登目前佔有優勢無庸置疑，但川普可能已經撐過最糟糕的時刻，劣勢處境正逐漸改善。

據美國有線電視新聞網報導，雖然拜登在亞利桑那、佛羅里達、密西根、北卡羅納、賓州與威斯康辛州等關鍵戰場皆占優勢，但在部分州與川普之間差距與逐漸縮小，甚至勝出；如蒙莫斯大學5日在愛荷華州的民調指出，在3%的誤差範圍下，川普以48%的支持度勝過拜登45%，而川普在2016年時，在此贏過當時代表民主黨參選的希拉蕊9個百分點。

報導指出，以手機進行的全國民調顯示，川普在今年夏季之初恐怕是民調最糟的時刻，此時拜登的領先程度不僅超過了希拉蕊，在全國更享有兩位數的差距；不過目前讓拜登自6月起民調與川普拉開差距的動力似乎已停止。

另外從川普的執政滿意度變化也可以看出同一趨勢。報導指出，川普執政滿意度自4月起至6月一直下落，特別是5月掉的特別快；即使如此，川普支持度從未掉到4成以下，而他的支持率淨值一度掉到負15個百分點，如今已減少至負12至13個百分點，可見川普民調正在「止血中」。

此外，據美媒《國會山莊》報6日報導，根據哈里斯（Hill-HarrisX）一份在2日至5日進行的民調指出，若今天就是總統大選，有43%民眾支持拜登，而川普則是40%，拜登的領先較先優勢，較先前在7月17日至20日進行的民調縮小至3個百分點。

(中時新聞網)