「街頭巷尾有神明2.0」特展，以雙和區地圖形狀製作成展示桌，清楚標示出8處宗教地理位置，讓民眾一目了然。（世界宗教博物館提供）

中和威遠壇、圓通禪寺、廣濟宮、福和宮、天主之母堂、永和長老教會、店仔街福德宮、保福宮等宗教史蹟，盡收眼底。（世界宗教博物館提供）

新北市雙和地區8間極具宗教歷史價值的深度調查成果展，8月1日至10月18日在世界宗教博物館展出。（世界宗教博物館提供）

台灣到處都有神明，大小宮廟隨處可見，且許多是歷史悠久的古蹟，是在地人很重要的心靈寄託。位於新北市永和的世界宗教博物館，8月1日至10月18日推出「街頭巷尾有神明2.0」特展，展出新北市雙和地區8間極具宗教歷史價值宮廟的深度調查成果，歡迎民眾祈福許願「訴心事」。

俗話說：「舉頭三尺有神明」，無論做任何事，神明都看得清清楚楚，所以不要以為沒人在旁邊看就可以做壞事，這是勸人向善的一句話。宗博館這次展出的8間宮廟分別是：永和的長老教會、店仔街福德宮、保福宮；中和為圓通禪寺、廣濟宮、福和宮、天主之母堂、威遠壇。

這是繼2013年「街頭巷尾有神明－新北市信仰地圖計畫成果展」之後，近3年在文化部指導協助下，與輔仁大學宗教學系再度攜手合作「宗教地景調查計畫」，並結合中研院數位文化中心，以各區宗教建物為主軸，透過GIS技術保存歷史文獻與田野調查成果，同時結合空拍影像紀錄，為觀眾呈現出更豐富多元的宗教文化視角。

特展以雙和地區地圖意象製作展示桌，清楚標示出8間民間宗教地理位置所在，並搭配淺顯易懂的介紹內容，讓觀眾一目了然。展場同時展示3件非常吸引人的珍貴文物，包括：圓通禪寺的超大木魚，為圓通禪寺創建初期，大雄寶殿吟誦早晚課所使用，歷經過4位住持，見證著禪寺的歷史。

另外2件展品為天主之母堂的創建神父使用的聖爵與聖盒，作為置放神父祝聖象徵耶穌的聖體（麥麵餅）和聖血（葡萄酒），給予參加彌撒的教友祝福；廣濟宮展出已百年歷史的吊筒，吊筒本身具有承接屋頂重量，穩定宮廟樑柱的作用，又因位置明顯，是匠師喜好展示技藝展現的木作裝飾，極具高度藝術價值。

「街頭巷尾有神明2.0」特展展出期間免費入場，邀您一起來認識雙和在地信仰文化樣貌，並於8月23日、9月6日在宗教博物館舉辦2場宗教地景調查成果講座，8月30日、9月13日由輔大深訪團隊帶大家走讀各宮廟與教堂，歡迎對宗教地景研究有興趣的朋友踴躍報名參加。活動洽詢：（02）8231-6118＃8303

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