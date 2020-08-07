美國總統川普簽署行政令，宣佈對2個大陸研發的App：TikTok和微信進行全面限制措施。大陸外交部發言人汪文斌今天（7日）在例行記者會上反擊，稱美國此舉是無理打壓，是赤裸裸的霸權行徑。

汪文斌表示，有關的企業按照市場原則和國際規則，在美開展商業活動，遵守美國的法律法規，美方藉口國家安全，頻繁濫用國家力量，無理打壓非美國企業，這是赤裸裸的霸權行徑，陸方堅決反對。大陸也注意到，近期美國國內許多民眾和國際社會很多人士都對美方的有關做法提出批評和質疑。

「得道多助，失道寡助。」汪文斌提醒，「美方不惜損害美國廣大用戶和公司的權益，將一己私利凌駕於市場原則和國際規則之上，肆意進行政治操縱和政治打壓，換來的只能是自身道德滑坡，國家形象受損和國際信任赤字，最終也將自食其果。」

汪文彬敦促美方認真傾聽美國國內和國際社會的理性聲音，糾正錯誤做法，不要將經濟問題政治化，停止打壓有關企業，為各國企業正常經營投資提供公平、公正、非歧視性的環境。

(中時 )