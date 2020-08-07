港股大跌400點 騰訊跌5％ 16:342020/08/07 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數7日大跌約400點，收盤跌1.6％報24,531.62點。受到川普行政命令的影響，騰訊大跌逾5％，收報527.5港元。 恒生指數7日開盤後走勢重挫，早盤跌幅一度超過3％大跌逾700點，午後跌幅稍有收斂，收盤跌398.96點，報24,531.62點。 恒指權值股騰訊7日因為美國行政命令衝擊旗下通訊軟體微信的影響，7日股價開低走低，早盤跌幅一度觸及10％，雖隨後有所收斂，但收盤仍大跌5.04％報527.5港元。 (工商 ) #騰訊 #恒生指數 #盤跌 #跌逾 #早盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股大跌400點 中芯國際重挫8％ 11:042020/08/07 財經 《韓股》連5升 韓股周漲4.55％ 16:312020/08/07 財經 《港股》川普下封殺令 恆指收跌1.6％ 16:482020/08/07 財經 《日股》美中緊張升高 日股收跌 16:142020/08/07 財經 《港股》川普封殺微信 恆指跌逾1.5％ 11:082020/08/07 財經 《美股》營收大減29％ 優步盤後跌2.65％ 09:432020/08/07 財經 川普放利空警報！陸港股重挫逾2％ 台股殺跌百點 12:112020/08/07 財經 《國際油價》需求不明 美國原油期貨收跌0.6％ 10:002020/08/07 財經 川普又下毒手 騰訊中彈 股價慘崩9％ 13:372020/08/07 財經 《美股掃瞄》美股上揚 那斯達克指數首度收在11,000點之上 08:522020/08/07 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 這檔金融股1張配1700元！網笑不買是傻子 內行人點出關鍵嗆爆 - 財經 照片被曝光！遭影射手握15億彩券 台新正妹喊冤 - 財經 川普出手禁微信 外媒警告這些美企剉咧等 - 財經 北富銀總座涉9億不當授信是冰山一角？銀行局追查 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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