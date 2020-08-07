港股恒生指數7日大跌約400點，收盤跌1.6％報24,531.62點。受到川普行政命令的影響，騰訊大跌逾5％，收報527.5港元。

恒生指數7日開盤後走勢重挫，早盤跌幅一度超過3％大跌逾700點，午後跌幅稍有收斂，收盤跌398.96點，報24,531.62點。

恒指權值股騰訊7日因為美國行政命令衝擊旗下通訊軟體微信的影響，7日股價開低走低，早盤跌幅一度觸及10％，雖隨後有所收斂，但收盤仍大跌5.04％報527.5港元。

(工商 )