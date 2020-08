東洋(4105)已連續幾年獲選台灣公司治理評鑑績優上櫃公司(排名前5%)後,日前更獲選為亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》--2020亞洲最佳企業雇主獎台灣區得獎名單(Best Companies to Work for in Asia 2020 Taiwan Edition)。林全董事長表示,前任總經理蕭英鈞在過去幾年著重公司發展、股東權益、員工福利策略方向下,不斷提升對員工的照顧,台灣東洋榮獲台灣區--2020亞洲最佳企業雇主獎,無疑是東洋員工送給蕭英鈞最好的退休禮物。

未來東洋要繼續營造讓員工發揮潛能的工作環境,林董事長期許東洋員工能以興趣與熱忱為動機,用最佳的敬業態度,建立屬於東洋的企業文化,使東洋能成為一個讓員工認同並且任職到退休都能感到有成就感與榮譽感的一間人性化公司。他也期許透過這次得獎,吸引更多優秀的人才認識東洋、加入東洋團隊,壯大台灣東洋成為國際級的生技公司。

HR Asia Award是亞洲區規模最大的雇主品牌獎項,涵蓋亞太區十一個國家,2013年以來已有兩百萬名參與者。這項在亞洲區富有盛名的人力資源獎項,評選方法之一為直接邀請參選公司的員工填寫整體員工投入度問卷(Total Engagement Assessment Model (TEAM),為自己公司打分數,該問卷設計分為「公司文化/組織領導」、「員工認同感與滿意度」、以及「組織氣候氛圍」三個領域。問卷結果反映台灣東洋同仁不僅在以上三個領域的得分都明顯超越其他參選組織,特別在「公司鼓勵僱員不斷地自我增值及學習」、「公司鼓勵跨部門合作或崗位輪換」,獲得高分。

這與東洋長期以來投注於同仁學習與成長有密切的關係,東洋內部不但建構有完整的東洋大學,在生產營運、GMP品質體系、專業醫藥行銷、領導與管理等領域,提供有發展需求的同事進修,此外每年還以六千至一萬五千補助所有員工參加外訓課程或語言學習課程(費用如超出預算,還可申請特別補助)。台灣東洋針對同仁也有制度性的人才評估與發展,同時以職務輪調做為人才發展的重要方法。此外,這項問卷台灣東洋獲得高分部分還有:「公司鼓勵並資助僱員舉辦各種團體活動」、「我會向其他推薦這家公司為最佳企業雇主」。

(時報資訊)