「AI金融科技協會」今（7）日正式成立，金管會政務副主委許永欽致詞時認為，「數據」和「人」是AI技術應用發展存在的2大主要挑戰，無論學校教育或金融業者發展AI或金融科技應用，最重要的是金融道德的教育，要深植負責任創新精神，才能增進社會大眾福祉。

許永欽指出，AI研究及專利申請成長迅速，AI人才成為就業市場當紅炸子雞。世界智慧財產權組織（WIPO）去年初發布報告指出，AI應用領域以運輸（自駕車）、通信和醫療占比最高，金融專利數量占比雖不高，但年成長率卻達28％、發展相當蓬勃。

而銀行和金融類在AI技術的使用上，已深入到各業務流程的各環節，以機器學習的專利數量最多，貸款審核、資產管理到風險評估等皆有相關應用。機器人理財自動交易系統、詐欺檢測系統、金融客戶服務的聊天機器人和語音助理，也取代大量金融從業人員工作機會。

許永欽認為，AI從醫療到金融等各個不同領域，都帶來可能的解決方案。其中，AI技術應用最廣、影響最深遠的當屬機器學習技術，因涉及數據取得和演算法，可能衍生出相關風險和問題。觀察後認為，將有「數據」和「人」2大主要挑戰。

許永欽指出，數據為AI重要能源，資料品質不佳、不完整都會造成分析結果出問題，個資的蒐集和運用，也存在道德、法律方面問題。而大數據應用看似客觀的歷史資料分析，但也可能反映出長期存在的普遍偏見或岐視，這些隱藏缺陷可能使金融消費者權益受侵害。

其次，許永欽表示，AI設計的服務不會有人文特徵，只能依照設計者所寫的機器學習演算法去執行。但程式設計者或管理人員也會遭遇各種人為偏差，如何識別是AI演算法設計不良，還是人為操控共謀問題，責任追究與判別變得更困難。

此外，機器並無道德感、無法分辨對錯，設計鼓勵民眾借貸的AI演算法，符合金融機構的商業利益，但過度借貸消費最後無力償還，將有損消費者權益、且帶來嚴重社會問題，如何在第一時間發現並矯正錯的程式設計邏輯、讓演算法更透明，需有套可操作和驗證的機制。

許永欽指出，為減輕發展AI技術帶來的風險與衝擊，OECD去年發布「AI原則」，亦強調以人為本的發展理念及敏捷靈活的治理方法，並提出5項AI發展原則。科技部去年也發布「AI科研發展指引」，強調以人為本、永續發展及多元包容為3大核心價值。

許永欽認為，無論學校教育或金融業者發展AI或金融科技應用，最重要的是金融道德的教育，深植負責任創新精神，除了金融功能的研發，更要以促進永續發展、實現普惠金融、確保社會公平與正義為依歸，才能增進社會大眾福祉。

(時報資訊)