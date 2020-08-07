鈺太(6679)今(7)日舉辦法人說明會，第二季受到新冠肺炎疫情關係，鈺太第二季營收、獲利以及毛利率均創下新高，也達成公司年初預估營收成長20%的目標，以及毛利率站穩約34%左右，展望第三季，在新冠肺炎疫情反撲下，整體動能還是會持續成長，NB市占率持續朝向50%邁進，另外，TWS方面，在長線ANC(主動降噪)成為標配的趨勢下，鈺太也將成為受益者，另外，也看到電視市場回穩，遊戲機出貨PS5每年也穩定出貨約4000萬顆A-MIC類比麥克風。

邱景宏表示，由於美國COVID-19疫情反撲，美國某些大學已經宣布新學期在今秋開學之後很多個課程都改為遠端教學，NB供應商將成為這波疫情下的受惠者之一，另外，日本中小學1人1機計畫提前帶來700萬台以上行動運算訂單，Chromebook因具有軟硬成本及本地業者支持等優勢，可望成為日本1人1機教育標案最大贏家。

邱景宏表示，鈺太看好NB市場在疫情關係下，需求持續暢旺，由於筆電漸漸走向窄邊框、甚至無邊框，現在已經有一半比電視採用宅邊框，在此趨勢下，NB提升螢幕占比，發展趨勢增加宅邊框＋側收音的設計，鈺太在這方面已經耕耘3年多的，且該領域ASP較高，平均有到美金0.4~0.6元。

邱景宏表示，鈺太在NB市占比約40%、Chromebook占比高達70%，主要是因為Chromebook主要代工是廣達(2382)，廣達則是鈺太的主要供應商，而NB市占率下半年會朝向50%邁進，整體動能下半年還是會持續成長。

MEMS(數位麥克風)分為D-MIC(數位麥克風)、A-MIC(類比麥克風)，鈺太A-MIC上半年受到大陸疫情關係，表現不是很好，D-MIC則在疫情關係下，出貨暢旺，下半會持續成長，D-MIC全年出貨有機會達1.5億顆，主要還是用在筆電。

TWS(無線藍芽耳機)方面，邱景宏表示，看好未來ANC(主動降噪)是基本功能下，主要原因還是蘋果air Pods已經導入，單一產品會需要更多的MEMS(數位麥克風)，類比、數位的都有，主要是看客戶需求、定位，目前鈺太已經有30多個客戶，預計一年內整體TWS具ANC的滲透率會到3成。

除筆電、TWS產品外，遊戲機產品上，Sony最新遊戲機PS5即將登場PS5全新手把「DualSense」內建麥克風陣列，鈺太為供應鏈，已經自4月開始出貨，以一個手把需要四顆A-MIC(類比麥克風)，PS5一年估計出貨2000萬台，全年就有8000萬顆的出貨，由鈺太和羅技平分，也就是說，鈺太一年可以出貨PS5約4000萬顆，以PS系列產品週期5~7年來看，扮演鈺太長線動能。

TV上半年產品市況低迷，鈺太目前已經看到慢慢在回升，但是因為今年東京奧運延遲到明年的關係，原本應出貨到電視的D-MIC放緩，目前出貨較多的是在遙控器上的A-MIC，未來隨著電視市場回溫，也會漸漸拉高D-MIC在電視產品的占比，預估下半年在電視市場回溫下，一個月可以出100萬顆，等於去年第四季單季總量。

現階段晶圓產品緊縮，尤其是8吋產能，邱景宏表示，由於鈺太MEMS(數位麥克風)主要是用8吋晶圓，但是相對一般IC設計廠，所需要的量非常少，可能只到幾千，所以影響不大。

(時報資訊)