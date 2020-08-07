台灣重要文史專家、作家莊永明今（7）日辭世，享壽79歲，家屬透過莊永明的臉書粉絲專頁「莊老師教孫子講台語」發表聲明，證實莊永明於今日上午11時31分離世，消息一出，藝文界人士覺得不捨。家屬在聲明中表示，將遵照莊永明生前簡潔風格，舉辦家祭，日後舉辦追思會或音樂會，以此紀念莊永明。

莊永明是台灣知名文史專者，被公認為是台灣民間史料收藏最豐富的研究者之一，自1970年代在文壇崛起，頻繁在報章雜誌發表文章。並擔任「大稻埕逍遙遊」文史導覽長達10年之久，超過10,000人跟著他一起上街走讀。

莊永明來自台北大稻埕，他出生於1942年，35歲之前都住在家裡開的柑仔店「大稻埕千秋街店屋」，現為台北市定古蹟。他曾表示，「很幸運能夠活在民國30年代的台灣，見證那一段歷史的風華絕代。」

莊永明從小就展現對歷史與古物的興趣，他曾提到，小時候注射牛痘疫苗的證明書，他同樣收藏得很好，而這項收藏則見證了日治時期公衛醫療的措施。

1982年，莊永明應《中國時報》之邀，撰寫寶島版專欄「台灣第一」，系統整理台灣本土文化與歷史脈絡。莊永明也因這個專欄得到「台灣第一」的稱號。

《中國時報》人間副刊主編盧美杏回憶，過去擔任《中國時報》人寶島版編輯，幾乎每周都要和莊永明通電話，「請他從一堆老照片中淘金，或者是像柯南般辨識許多老物件。他是台灣之寶。」

莊永明的研究、著作多達50多冊，包括《台灣第一》、《台灣紀事》、《台北老街》、《台灣鳥瞰圖》、《台灣醫療史》以及三大本《台灣世紀回味》，近年出版《活！該如此：莊永明七十自述 》。

(中時 )