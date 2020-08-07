台北市某情趣用品店近日發生一連串詭異怪事，3日員工準備開店營業時，發現架上不少商品都散落一地，擔心是遭小偷，女店員一調監視器後竟看見讓人發毛的畫面，讓她直呼，「我們看了許久之後只有一個疑問，我們是不是該逃離這個職場？」

可以從畫面上看出，突然有2張椅子像是被人刻意推出一樣。(圖擷取自店員臉書畫面)

女店員4日在個人臉書表示，自己一早到店裡發現不少東西都掉在地上，同事和他都擔心是遭小偷，於是急忙調出監視器。可以從畫面中看到，空無一人的店內，櫃台的2張辦公椅卻突然滑了出來，快速往後移動，接著辦公櫃上的物品飛落地面，商品架上的成人影片更像是被人故意摔到地面一樣，一片片掉落。最後，詭異的是，玻璃櫥窗內的假人模特兒，椅子竟默默轉動，更毛骨悚然的是，模特兒的臉突擺向左側，讓人看了不寒而慄。

台北市某情趣用品店近日發生一連串詭異怪事，3日員工準備開店營業時，發現架上不少商品都散落一地，沒想到女店員一調監視器後竟看見讓人發毛的畫面。(影片翻攝自店員臉書)

不少網友看完影片紛紛表示，「這一定是色鬼，挑完片之後還想對娃娃下手」、「 X超毛的....」、「 色鬼」、「 不怕不怕，就透明人系列」、「 可以說明一下祂挑了哪些片子或本本嗎？」、「 X超毛的....」、「 X超毛的....」、「 X超毛的....」、

對此，店家也在臉書專頁做出回覆表示，因最近門市常發生商品時常掉落的情況，所以懷疑是不是有人半夜闖空門，就在8/4早上開店我們發現情況特別的嚴重，所以特別調閱監視器來看，發現了影片中的畫面，「我們將會好好處理這次的事件，處理後續我們將會再次跟大家回報，謝謝大家關心。」

(中時新聞網)