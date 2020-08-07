和泰產險在上個月25日舉行大直總部大樓動土典禮。和泰產險表示，該大樓是採「自地委建」，委託旭源營造工程建造，總建造 金額約9.98億元，預計2023年第一季完工。

和泰產險大樓占地達2,317平方公尺，是一棟地上10層、地下4層的指標性建築，頂樓配置有健身房、跑步區、練習果嶺等設施，將打造出舒適、樂活的工作環境。

7月25日動土典禮當天由和泰產險董事長張永固率領各界貴賓上香祈福、啟鏟動土，共同祈求工程順利，和泰汽車董事長黃南光、和裕投資董事長林麗華、和泰興業董事長蘇一仲等貴賓均一同出席，太鼓醒獅團熱鬧開場，現場喜氣洋洋。

和泰汽車集團購併蘇黎世產險2017年起正式跨足產險，並更名和泰產險，近3年來，和泰產險業績持續成長，年年成長率都居產險業之冠，去（2019）年簽單保費達83億元，該公司表示，今年度將挑戰營收百億、獲利5億的目標。

和泰產險董事長張永固在大樓動工典禮時即表示，和泰產險一直秉持和泰集團「顧客第一」的企業精神，持續提供社會大眾多元且完善的保險保障。為強化在地服務，和泰產險在台北大直將蓋一個屬於和泰產險的新大樓，也是產險業第一家進駐台北市大直精華地段的產險公司。總部大樓的建築規劃系以「以人為本」為設計理念，強調自然、健康、環保節能的國際級綠建築辦公大樓，打造友善的工作環境，讓員工樂在和泰，進而提升客戶服務品質，穩步邁向永續經營的目標。

(工商 )