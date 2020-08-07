薛瑞元(政院提供)

行政院下午宣布，衛福部兩政務次長職位由李麗芬與薛瑞元接任。行政院發言人丁怡銘表示，因蘇麗瓊次長轉任監察委員，出缺的政務次長一職由李麗芬接任，將督導社會安全網、社福等相關業務。另一政務次長何啟功回高雄醫學大學附設醫院服務，將由原常務次長薛瑞元接任。

政院表示，李麗芬曾任立委、台灣展翅協會秘書長、國際終止兒少性剝削組織東亞區執委、台灣女人連線理事、行政院防制人口販運協調會委員、行政院兒童及少年福利與權益推動小組委員，長期於民間團體耕耘兒少權益、社福等領域。

丁怡銘表示，李麗芬在任立委期間時推動許多社福相關法案，對此領域相當嫻熟。蘇院長也希望借重李麗芬的經驗與專業，繼續推動托育、社會安全網等社福政策。

丁怡銘說指出，由於另一政務次長何啟功回高雄醫學大學附設醫院服務，將由原常務次長薛瑞元接任。薛瑞元畢業於臺北醫學院醫學系、國立台灣大學法律學系畢業、研究所碩士，有醫師、律師雙重背景。他曾任行政院衛生署副處長、處長、衛生福利部雙和醫院副院長、屏東縣政府衛生局局長、衛生福利部技監、常務次長，基層歷練完整，非常熟悉衛福部相關業務。

丁怡銘強調，薛瑞元學經歷豐富，在這次新冠肺炎疫情中，薛瑞元為醫療應變組組長，更為新冠肺炎包機返臺的現場指揮官，表現優異。蘇院長未來希望能夠借重他的專業，繼續推動國際醫療與精神醫療相關業務。

(中時 )