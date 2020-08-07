一名年輕女子平時喜愛自由行出遊，某年與女性友人相約到東南亞遊玩，抵達該地後，血拼完回飯店房門的那一剎那，女子與友人當場傻眼。原先已在門外放置清潔的牌子，回房後卻驚覺未打掃反而更雜亂，但清潔人員卻說：「有對情侶在房內吵架，男子應門說不用打掃」才讓這起詭異事件曝光…

知名女演員兵家綺曾在節目分享朋友的真實撞鬼經歷。她描述，當晚只有友人與女子在房內休息，突然聽見身旁唧啦喳啦說話的嘈雜聲且逐漸清晰，竟發現一對「鬼情侶」起了爭執，友人餘光往旁飄一眼，看見檯燈的光線微微搖曳、書桌上的盆栽一陣風吹、外頭玻璃發出「叩！叩！叩」的敲打聲，檯燈更是直接掉在地板「砰！」破碎一地，兩人當場嚇得臉色發青直衝房門外，房門竟然打不開，下一秒卻發現驚人景象。

友人回頭看，卻見一對情侶臉部十分猙獰，不斷嘶吼吵架，男子直接賞女子一巴掌，更直接抓了頭往書桌撞去，女子當場昏迷，還直接抱起女子從八樓高的高度一躍而下…兩人立刻開了門往櫃台衝去，告訴櫃檯：「我們要換房間！」

隔天一早，兩人全身無力不舒服，飯店主管請了法師幫友人淨身，手裡拿著裝了葉子的碗，指尖沾上水往兩名女子身上灑，再拿印泥點在她們的眉心中間，兩人身體瞬間舒暢許多。

這時，主管才支支吾吾地說出，多年前發生一件情殺案，該男把女的殺害，直接抱著屍體往樓下跳，當場慘死，也請了很多法師淨化這間房間，但很多年過去了，不少旅客都沒有問題，你們是頭一個遇到這樣的事情。

回到台灣後，飛機一落地立刻前往宮廟，請師傅幫忙再次淨身，才向師父娓娓道來事情發生的經過，師父淡淡地說，其實只是因為友人的朋友家裡是宮廟，身上散發出特殊的味道吸引了鬼魂，才讓整件事情有了因果關係。

(中時新聞網)