中選會今（7）日召開委員會議，審議3項全國性公民投票提案，決議其中辜寬敏所提的2項新憲法相關公投提案將函請提案人之領銜人限期補正，而潘忠政提出的大潭藻礁公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點。

中選會指出，有2項公投提案前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正，包括：

一、辜寬敏先生所提「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」。

二、辜寬敏先生所提「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」。

中選會表示，潘忠政先生所提「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」全國性公民投票案，經委員會議審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

中選會說明，依據公民投票法第10條第3項規定：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於六十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第二條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第四項所定辦法之規定。三、提案不合第一條第二項或前條第八項規定。四、提案有第三十二條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」及同條第4項規定：「主管機關依前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正。」

(中時 )