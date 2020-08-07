陳若儀大方談林心如，稱讚他人很好。(圖／翻攝自微博)

「不老男神」林志穎近日帶著媽媽和老婆陳若儀上陸綜《婆婆與媽媽》，最新一集節目中，他被岳父當面問到有沒有跟前任女友聯繫？他坦承「有」，沒想到媽媽竟然問是誰，陳若儀也大方說是「心如」，並稱讚對方人很好，態度非常大方。

陳若儀爸爸在最新一集節目中現身，因為上次有婆媳問與答，所以陳若儀提議要不要來個岳父與女婿的問與答，陳爸爸一開始就很辛辣，問林志穎：「和若儀交往後，有沒有跟前任女友聯繫過？」讓林志穎忍不住向媽媽求救。

雖然有點緊張，但林志穎也坦承有，但強調是為了詢問對方推薦的化妝團隊，因為要幫陳若儀化，老婆也在旁頻點頭說「對，很喜歡她」，讓林媽媽和陳爸爸忍不住問是誰？她也大方說「是心如」，並稱讚「她人很好，本人很好」。

令人驚訝的是，林媽媽竟然不知道兒子和林心如交往過，讓陳爸爸笑虧：「全世界都知道，你真的不知道？」林媽媽才坦言一直以為只是謠言，因為她也沒看過林心如本人，林志穎才說是在他當兵期間交往的，「很早了啦」。

(中時新聞網)