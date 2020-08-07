台中市北區盛唐、九褔中醫診所的呂姓及洪姓醫師及中藥商歐姓負責人，因涉嫌違反藥事法販賣、調劑禁藥及業務登載不實等罪，犯罪嫌疑重大，其中呂醫師及歐姓藥商已羈押獲准。該中藥批發商另遭爆，6年前曾販售的菊花含農藥超標，遭衛生局開罰；鉛中毒案風爆擴大，民眾關心有多少問題中藥材流入診所、市面，衛生局表示，該案進入司法偵查，不宜對外公開。

台中市鉛中毒案風爆擴大，台中市衛生局指出，疑似服用盛唐、九褔中醫診所中藥粉的民眾，至醫院檢查人數約60人，血中鉛含量超標共計12人，截至目前為止共165件中藥粉送檢驗，正在查驗中。

衛生局表示，於7月31日及8月4日，分別將盛唐中醫診所、九褔中醫診所及藥商依違反《醫療法》、《藥事法》函送地檢署偵辦。6日地檢署啟動偵查，盛唐中醫呂醫師、九褔中醫洪醫師及藥商歐姓負責人，涉嫌違反藥事法販賣、調劑禁藥及業務登載不實等罪，犯罪嫌疑重大，其中呂醫師及歐姓藥商已羈押獲准。

另該中藥批發商遭起底，6年前因得知所售的菊花不符合規定後，仍販售2批菊花給台中某家連鎖大型茶店。對於業者隱匿事實，台中市衛生局當時依規定開罰3萬至300萬元。

衛生局表示，9家醫院提供重金屬檢驗及治療，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、澄清綜合醫院、大甲李綜合醫院、童綜合醫院及光田綜合醫院，民眾如有身體不適情形，可前往醫院由醫師專業評估、檢驗與治療。

(中時 )