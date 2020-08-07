記憶體封測廠力成（6239）今（7）日董事會通過經營團隊人事異動案，宣布正式啟動世代傳承，現任執行長暨總經理洪嘉鍮將在9月底退休、但繼續擔任董事及顧問，10月起執行長由子公司超豐（2441）執行長謝永達接任、總經理則由營運長呂肇祥擔任。

力成表示，洪嘉鍮於2013年10月回任力成，在全心投入的卓越領導下，集團營收及獲利均有顯著成長，對此感謝在此段期間對力成的貢獻及傑出領導。未來洪嘉鍮仍將擔任力成董事及顧問，持續協助力成營運發展。

而力成新任執行長謝永達目前擔任子公司超豐執行長，在加入集團前曾任職富士康科技、遠東金士頓、虹志電腦（AST）等知名企業。未來將專注於力成集團的行銷發展、重要客戶業務策略合作、集團業務方針與未來營運規畫。

至於力成新任總經理呂肇祥目前為力成營運長，在加入力成前曾任職於力晶、摩托羅拉（Motorola）與奎茂（Qume）等企業，未來將負責力成及海外全資子公司的日常業務經營管理。

(時報資訊)