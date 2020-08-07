英業達(2356)公布7月營收，受到WFH因素帶動終端NB需求，以及伺服器出貨持續成長，7月營收維持高水位，達487億元，月減8.82%，年增達15.7%。公司將在下周二（8月11日）舉行第二季的法說會。英業達為惠普商務筆電的主要供應鍊，市場關切3Q的商務型NB能否如同教育市場一樣仍展現強勁的需求。

英業達7月NB出貨為190萬台，第一季NB出貨為340萬台，第二季為570萬台。展望3Q，NB出貨可能會有小幅的季減，至於伺服器可望持平。

根據Canalys統計，PC品牌廠聯想第2季PC相關設備出貨2020萬台，年增11.6%，市占率18.7%。蘋果第2季PC相關設備出貨（Ｍac和iPad）1,960萬台，年增17.9%，市占率17.2%。位居第三名的惠普第2季PC相關設備出貨量1814萬台，年增17.4%，市占率16%。

(時報資訊)